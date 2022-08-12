В соседних странах заканчиваются запасы техники для отправки в Россию по параллельному импорту

Дистрибуторы и ритейлеры сказали журналистам, что параллельный импорт может спровоцировать дефицит электроники в странах ЕАЭС. «...поскольку с августа спрос на внутренних рынках вырастет с началом школьного сезона и продлится до новогодних праздников, они (продавцы — прим.) могут начать отказывать в отгрузках российским компаниям», — сказал источник «Коммерсанта».

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов отметил, что в ЕАЭС уже нет свободных запасов техники. Из-за этого, посредники поднимают цены на электронику, предполагая, что российский дистрибутор «купит все что угодно».

В целом, Погудалов сомневается, что в России может возникнуть полноценный дефицит электроники, но «отдельные премиальные бренды могут исчезнуть из магазинов».