В сотовых салонах российских операторов теперь можно взять в аренду iPhone

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В сотовых салонах российских операторов теперь можно взять в аренду iPhoneНа срок от одного до 12 месяцев
Оператор сотовой связи МТС запустил сервис помесячной аренды смартфонов Apple. Можно будет опробовать новейшие модели, не покупая их сразу.
МТС заключил партнёрское соглашение со стартапом Arenter, специализирующемся на аренде электроники и различного оборудования. Пока можно взять в аренду iPhone последних трёх поколений (iPhone XR, 11, 12 и 13) на срок от одного до двенадцати месяцев. Работает это всё в Москве и Подмосковье. Позже может появиться в других регионах.
Цена смартфона на месяц зависит от модели. Так, аренда iPhone 11 обойдётся в 4,2 тысячи рублей, iPhone 13 Pro Max — в 8,9 тысячи рублей. Стоит отметить, что МТС не несёт ответственности за потёртости и мелкие царапины на устройстве.
В компании считают, что аренда может быть интересна в первую очередь молодёжи.
Источник: Коммерсант