В сотовых салонах российских операторов теперь можно взять в аренду iPhone

МТС заключил партнёрское соглашение со стартапом Arenter, специализирующемся на аренде электроники и различного оборудования. Пока можно взять в аренду iPhone последних трёх поколений (iPhone XR, 11, 12 и 13) на срок от одного до двенадцати месяцев. Работает это всё в Москве и Подмосковье. Позже может появиться в других регионах.

Цена смартфона на месяц зависит от модели. Так, аренда iPhone 11 обойдётся в 4,2 тысячи рублей, iPhone 13 Pro Max — в 8,9 тысячи рублей. Стоит отметить, что МТС не несёт ответственности за потёртости и мелкие царапины на устройстве.

В компании считают, что аренда может быть интересна в первую очередь молодёжи.