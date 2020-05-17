В современных смартфонах-флагманах обнаружили заниженную по умолчанию чёткость дисплея

Как пишет издание Android Authority, одной из первых такой метод начала применять компания Samsung. Например, недавний Galaxy S20 Ultra поддерживает разрешение WQHD+, но по умолчанию у смартфона установлено FHD+, чтобы сохранить жизнь аккумулятора.

Эксперты обнаружили заниженную по умолчанию чёткость дисплея и в других современных смартфонах-флагманах. На таблице ниже можно увидеть модели, в которых применяется тот же трюк, что и в Galaxy S20 Ultra: