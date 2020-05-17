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В современных смартфонах-флагманах обнаружили заниженную по умолчанию чёткость дисплея
Но в настройках можно включить максимальную
Эталоном флагманского качества для смартфонов сейчас считается разрешение WQHD (2560 x 1440 пикселей). Однако «из коробки» устройства часто поставляются с более низкими значениями. Это значит, что многие люди могут просто-напросто не использовать возможности своего телефона по максимуму. Впрочем эксперты уже составили список устройств, в которых по умолчанию стоит меньшее разрешение.
Как пишет издание Android Authority, одной из первых такой метод начала применять компания Samsung. Например, недавний Galaxy S20 Ultra поддерживает разрешение WQHD+, но по умолчанию у смартфона установлено FHD+, чтобы сохранить жизнь аккумулятора.
Эксперты обнаружили заниженную по умолчанию чёткость дисплея и в других современных смартфонах-флагманах. На таблице ниже можно увидеть модели, в которых применяется тот же трюк, что и в Galaxy S20 Ultra:
Android Authority
Стоит отметить, что включение максимального разрешения чревато снижением автономности устройства. А преимущество WQHD остаётся сомнительным — не всякий сможет заметить разницу между этим и более низкими разрешениями. Впрочем, опробовать эту опцию, ради интереса, стоит.