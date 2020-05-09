В США на фоне обрушения продаж смартфонов рост сохранил только один производитель

Данными поделилась компания Counterpoint Technology Market Research. По информации аналитиков, продажи смартфонов в первом квартале 2020 года снизились на 21% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

По графику видно, что у Apple, например продажи упали на 13%, у Samsung — на 23%, а у Google — на 64% (больше, чем у всех остальных). Однако из общего списка выбивается только одна компания — OnePlus. Она — единственная, кто смог нарастить продажи, пусть и всего на 2%.