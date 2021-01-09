В США начали отключать от сети смартфоны 2016 модельного года и старше

Под него попадут 19 устройств, в том числе планшеты и даже камеры. Клиентов T-Mobile начали предупреждать 28 декабря. Они смогут бесплатно обновить свои устройства.

В списке неподдерживаемых смартфонов есть модели 2016 года и старше. Большинство устройств вышли в 2014-2015 годах. Эти гаджеты перестали получать официальные обновления уже давно.