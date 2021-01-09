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Вчера 19:47
В США начали отключать от сети смартфоны 2016 модельного года и старше
Но предлагают бесплатную замену
Зарубежный оператор связи T-Mobile не позволит некоторым старым смартфонам, в том числе OnePlus One, Xperia Z3 и Nexus 9 подключаться к своей сети. Запрет вступит в силу 29 января.
Под него попадут 19 устройств, в том числе планшеты и даже камеры. Клиентов T-Mobile начали предупреждать 28 декабря. Они смогут бесплатно обновить свои устройства.
В списке неподдерживаемых смартфонов есть модели 2016 года и старше. Большинство устройств вышли в 2014-2015 годах. Эти гаджеты перестали получать официальные обновления уже давно.
Во внутренней документации T-Mobile пояснила, что устройства отключают от связи потому, что они не могут получить обновление, необходимое для продолжения работы в обновлённой сети оператора.