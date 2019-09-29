В США назвали 20 лучших смартфонов

Это недавно презентованный китайцами OnePlus 7T. Стоит он $600 и имеет красивый дизайн, тройную основную камеру, хороший аккумулятор, точный сканер отпечатков пальцев. Из минусов журналисты выделили отсутствие беспроводной зарядки и сертифицированной водозащиты.
На втором месте расположился iPhone 11 со стоимостью в $700. У него похвалили простоту операционной системы, чипсет A13, как у старшей модели, отличное качество съёмки и беспроводную зарядку. Не понравились журналистам отсутствие разъёма для наушников, «чёлка», медленная проводная зарядка и низкая частота обновления экрана.
На третьем месте оказался ещё один китаец OnePlus 7 Pro за $670. В нём авторы статьи оценили мощный процессор, отличную автономность, супер-быструю зарядку, а также экран с 90 Гц. Не понравилось журналистам такое же, как у OnePlus 7T, отсутствие водозащиты.
Также в рейтинг вошли (начиная с верхних позиций):
- Google Pixel 3a and Pixel 3a XL
- OnePlus 6T
- Samsung Galaxy S10e
- Apple iPhone XR
- Samsung Galaxy Note 10 Plus
- Samsung Galaxy S10 and Galaxy S10 Plus
- iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max
- Samsung Galaxy Note 10
- Google Pixel 3 and Pixel 3 XL
- Apple iPhone XS and iPhone XS Max
- Apple iPhone 8 and iPhone 8 Plus
- Samsung Galaxy S9 and S9 Plus
- Razer Phone 2
- Moto G7
- LG G8
- LG V40
- Apple iPhone X.
Стоит отметить, что рейтинг достаточно субъективный.