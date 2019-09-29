В США назвали 20 лучших смартфонов

Это недавно презентованный китайцами OnePlus 7T. Стоит он $600 и имеет красивый дизайн, тройную основную камеру, хороший аккумулятор, точный сканер отпечатков пальцев. Из минусов журналисты выделили отсутствие беспроводной зарядки и сертифицированной водозащиты.

На втором месте расположился iPhone 11 со стоимостью в $700. У него похвалили простоту операционной системы, чипсет A13, как у старшей модели, отличное качество съёмки и беспроводную зарядку. Не понравились журналистам отсутствие разъёма для наушников, «чёлка», медленная проводная зарядка и низкая частота обновления экрана.

На третьем месте оказался ещё один китаец OnePlus 7 Pro за $670. В нём авторы статьи оценили мощный процессор, отличную автономность, супер-быструю зарядку, а также экран с 90 Гц. Не понравилось журналистам такое же, как у OnePlus 7T, отсутствие водозащиты.

Также в рейтинг вошли (начиная с верхних позиций):

Google Pixel 3a and Pixel 3a XL

OnePlus 6T

Samsung Galaxy S10e

Apple iPhone XR

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy S10 and Galaxy S10 Plus

iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max

Samsung Galaxy Note 10

Google Pixel 3 and Pixel 3 XL

Apple iPhone XS and iPhone XS Max

Apple iPhone 8 and iPhone 8 Plus

Samsung Galaxy S9 and S9 Plus

Razer Phone 2

Moto G7

LG G8

LG V40

Apple iPhone X.

Стоит отметить, что рейтинг достаточно субъективный.