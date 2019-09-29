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В США назвали 20 лучших смартфонов

Рейтинг вышел субъективным
Американское издание Business Insider опубликовало собственный рейтинг лучших смартфонов. Журналисты оценивали соотношение цены и функциональности устройства. Лидер рейтинга оказался неожиданным.

Это недавно презентованный китайцами OnePlus 7T. Стоит он $600 и имеет красивый дизайн, тройную основную камеру, хороший аккумулятор, точный сканер отпечатков пальцев. Из минусов журналисты выделили отсутствие беспроводной зарядки и сертифицированной водозащиты.

На втором месте расположился iPhone 11 со стоимостью в $700. У него похвалили простоту операционной системы, чипсет A13, как у старшей модели, отличное качество съёмки и беспроводную зарядку. Не понравились журналистам отсутствие разъёма для наушников, «чёлка», медленная проводная зарядка и низкая частота обновления экрана.

На третьем месте оказался ещё один китаец OnePlus 7 Pro за $670. В нём авторы статьи оценили мощный процессор, отличную автономность, супер-быструю зарядку, а также экран с 90 Гц. Не понравилось журналистам такое же, как у OnePlus 7T, отсутствие водозащиты.

Также в рейтинг вошли (начиная с верхних позиций):

  • Google Pixel 3a and Pixel 3a XL
  • OnePlus 6T
  • Samsung Galaxy S10e
  • Apple iPhone XR
  • Samsung Galaxy Note 10 Plus
  • Samsung Galaxy S10 and Galaxy S10 Plus
  • iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max
  • Samsung Galaxy Note 10
  • Google Pixel 3 and Pixel 3 XL
  • Apple iPhone XS and iPhone XS Max
  • Apple iPhone 8 and iPhone 8 Plus
  • Samsung Galaxy S9 and S9 Plus
  • Razer Phone 2
  • Moto G7
  • LG G8
  • LG V40
  • Apple iPhone X.

Стоит отметить, что рейтинг достаточно субъективный.

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