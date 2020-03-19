В США назвали преимущества российского танка Т-90

Сравнением занимался старый знакомый американский журнал The National Interest. Автор материала даже назвал Т-90 автоматом Калашникова среди российских танков. Он считает, что данная машина и связанные с ней версии являются, вероятно, лучшими танками на вооружении у России.

В материале отметили, что Т-90 представляют собой симбиоз старого и нового, легкодоступного и продвинутого. При производстве танков используется традиционный подход, поэтому они получаются приземистыми и низкопрофильными, что делает их менее уязвимыми в бою. А автоматически заряжаемая пушка позволяет сократить количество членов экипажа, что влияет на размеры танка, делает его компактным.

А одной из самых сильных сторон Т-90 является его стоимость.