В США отключили сеть 3G CDMA. Старые телефоны потеряли возможность звонить

12:34, 02 января 2023
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В США отключили сеть 3G CDMA. Старые телефоны потеряли возможность звонитьИ выходить в интернет
С 1 января 2023 года американцы, клиенты Verizon и пользователи устройств 3G (CDMA) или 4G, не поддерживающих HD Voice (Non-VoLTE), не смогут больше совершать/принимать звонки, отправлять/принимать текстовые сообщения или выходить в интернет.
Фото: Unsplash
Дело в том, что телекоммуникационная компания Verizon вывела из эксплуатации сеть 3G CDMA. К счастью, сеть 4G LTE будет существовать ещё много лет.
Отметим, что в России пару лет назад операторы говорили, что отключат 3G-сети примерно к 2025. При этом 2G-сети будут работать ещё долго.