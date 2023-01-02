В США отключили сеть 3G CDMA. Старые телефоны потеряли возможность звонить

Дело в том, что телекоммуникационная компания Verizon вывела из эксплуатации сеть 3G CDMA. К счастью, сеть 4G LTE будет существовать ещё много лет.

Отметим, что в России пару лет назад операторы говорили, что отключат 3G-сети примерно к 2025. При этом 2G-сети будут работать ещё долго.