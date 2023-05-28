В США подготовились к «выведению из строя связи»: сенаторы получили спутниковые телефоны

Сообщается, что всем 100 сенаторам были предложены спутниковые телефоны и как минимум половина из них приняла устройства, которые административный персонал Сената рекомендует держать под рукой во время поездок. В Сенате подчеркнули, что эти телефоны служат резервным средством связи во время чрезвычайных происшествий или если обычные каналы связи будут нарушены.

Финансирование спутникового эфирного времени, необходимого для использования этих телефонов, будет предоставлено федеральным правительством. Министерство внутренней безопасности признает спутниковые телефоны ценным инструментом для координации правительственных служб во время стихийных бедствий, которые выводят из строя обычные системы связи.