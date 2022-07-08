В США после отключения 3G абонентам сотовой связи начали бесплатно раздавать телефоны с 4G

Согласно сайту Verizon, компания предоставит абонентам на выбор один из трёх телефонов: Orbic Journey V , TCL Flip Pro или Nokia 2720 V Flip. Розничная стоимость каждого из этих устройств составляет менее 100 долларов.

Verizon говорит, что клиенты могут отказаться от бесплатного телефона-раскладушки 4G, позвонив в службу поддержки. Аппараты будут автоматически активированы через 30 дней после отправки, если клиенты не сделают этого самостоятельно.

Ранее стало известно, что Билайн начнёт отключать свою сеть 3G в Москве и Подмосковье.