В США после отключения 3G абонентам сотовой связи начали бесплатно раздавать телефоны с 4G

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В США после отключения 3G абонентам сотовой связи начали бесплатно раздавать телефоны с 4GНо предлагают только простые раскладушки
Американский Verizon готовится закрыть свою сеть 3G в конце этого года. Однако у него осталось немало абонентов, которые до сих пор пользуются сетями третьего поколения и не имеют аппаратов, поддерживающих более новые технологии. Поэтому Verizon начал отправлять этим клиентам бесплатный телефон-раскладушку с поддержкой 4G.
Согласно сайту Verizon, компания предоставит абонентам на выбор один из трёх телефонов: Orbic Journey V , TCL Flip Pro или Nokia 2720 V Flip. Розничная стоимость каждого из этих устройств составляет менее 100 долларов.
Verizon говорит, что клиенты могут отказаться от бесплатного телефона-раскладушки 4G, позвонив в службу поддержки. Аппараты будут автоматически активированы через 30 дней после отправки, если клиенты не сделают этого самостоятельно.
Ранее стало известно, что Билайн начнёт отключать свою сеть 3G в Москве и Подмосковье.