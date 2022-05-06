В США потратили миллионы долларов на покупку смартфонов бездомным ветеранам

Вчера в 17:35
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В США потратили миллионы долларов на покупку смартфонов бездомным ветеранамНо большая часть устройств так и не дошла до получателей
Министерство по делам ветеранов США потратило около 7 миллионов долларов на покупку 10 тысяч смартфонов с безлимитными тарифными планами. Это показал недавний отчёт.
В отчёте отмечается, что 85% телефонов так и не были переданы ветеранам, что привело к убыткам в размере 1,8 миллиарда долларов из-за неиспользованных тарифных планов. Кроме того, министерство понесло убытки в размере 571 тысячи долларов из-за «плохого надзора» за покупкой почти 81 тысячи iPad.
С помощью этих закупок министерство пыталось обеспечить бездомных ветеранов оборудованием, необходимым им для телемедицины, то есть для видеозвонков врачам.
Проверяющие пришли к выводу, что министерство добросовестно пыталось передать гаджеты ветеранам, но план пострадал от того, что должностные лица не смогли верно рассчитать количество необходимых смартфонов и планшетов.