В США потратили миллионы долларов на покупку смартфонов бездомным ветеранам

В отчёте отмечается, что 85% телефонов так и не были переданы ветеранам, что привело к убыткам в размере 1,8 миллиарда долларов из-за неиспользованных тарифных планов. Кроме того, министерство понесло убытки в размере 571 тысячи долларов из-за «плохого надзора» за покупкой почти 81 тысячи iPad.

С помощью этих закупок министерство пыталось обеспечить бездомных ветеранов оборудованием, необходимым им для телемедицины, то есть для видеозвонков врачам.

Проверяющие пришли к выводу, что министерство добросовестно пыталось передать гаджеты ветеранам, но план пострадал от того, что должностные лица не смогли верно рассчитать количество необходимых смартфонов и планшетов.