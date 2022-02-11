В США предположили, что Россия сделает в ответ на запрет импорта iPhone

Ранее компания Techcet опубликовала отчёт, в котором заявила, что многие производители чипов зависят от материалов российского и украинского происхождения. В частности, это неон, палладий и несколько других элементов. Согласно расчётам, более трети всего объёма поставок палладия в США приходится на Россию.

США опасаются, что Москва может лишить производителей микросхем неона и палладия, если США всё-таки введут санкции. Сообщается, что сейчас ведётся подготовка к тому, что Россия может предпринять эти действия.