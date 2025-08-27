Телефоны
Опубликовано 27 августа 2025, 18:45
1 мин.

В США раскрыли цену доступного Samsung Galaxy S25 FE

Доступный в сравнении с флагманами компании
Samsung Galaxy S25 FE продолжает «просачиваться» в сеть. После европейских утечек появились сведения о ценах для США. Согласно спискам магазинов, смартфон будет стоить $ 649,99 за версию с 128 ГБ памяти и $ 709,99 за 256 ГБ. Оба варианта имеют 8 ГБ оперативной памяти. Версия с 512 ГБ в США, похоже, не планируется.
© OnLeaks / SammyGurus

Телефон представлен в четырёх цветах: Jet Black, Navy, Ice Blue и Titanium. Цены сопоставимы с прошлогодним Galaxy S24 FE, то есть повышения стоимости американцам ждать не стоит, несмотря на пошлины США.

По данным утечек, S25 FE получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080×2340 пикселей и частотой обновления 120 Гц, защиту Gorilla Glass Victus+, процессор Exynos 2400, тройную основную камеру (50 МП с OIS, 12 МП ультраширокоугольная и 8 МП телеобъектив с 3x оптическим зумом и OIS), 12 МП фронтальную камеру, ультразвуковой сенсор отпечатка пальца под экраном и аккумулятор на 4 900 мА·ч с поддержкой 45 Вт проводной и 15 Вт беспроводной зарядки.

Смартфон может выйти сразу с Android 16 и фирменной оболочкой Samsung One UI 8.