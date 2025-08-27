В США раскрыли цену доступного Samsung Galaxy S25 FE

Телефон представлен в четырёх цветах: Jet Black, Navy, Ice Blue и Titanium. Цены сопоставимы с прошлогодним Galaxy S24 FE, то есть повышения стоимости американцам ждать не стоит, несмотря на пошлины США.

По данным утечек, S25 FE получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080×2340 пикселей и частотой обновления 120 Гц, защиту Gorilla Glass Victus+, процессор Exynos 2400, тройную основную камеру (50 МП с OIS, 12 МП ультраширокоугольная и 8 МП телеобъектив с 3x оптическим зумом и OIS), 12 МП фронтальную камеру, ультразвуковой сенсор отпечатка пальца под экраном и аккумулятор на 4 900 мА·ч с поддержкой 45 Вт проводной и 15 Вт беспроводной зарядки.

Смартфон может выйти сразу с Android 16 и фирменной оболочкой Samsung One UI 8.