В США все смартфоны должны будут поддерживать слуховые аппараты

Регулятор объяснил свои требования тем фактом, что 48 млн американцев испытывают те или иные проблемы со слухом. И чтобы жители страны имели возможность широкого выбора смартфонов, устройства должны соответствовать новым требованиям.

При этом сначала будет введён переходный период, в рамках которого должны появиться устройства с интерфейсом для подключения слуховых аппаратов. Сначала таких гаджетов может быть не много, однако по завершении переходного периода все продаваемые в стране смартфоны должны поддерживать медицинские девайсы.

Но не всё так просто: производители слуховых аппаратов тоже должны внедрить поддержку всех смартфонов. Также даётся переходный период, после которого все без исключения слуховые аппараты на американском рынке должны быть совместимы со смартфонами.

«Согласно новым правилам, после переходного периода американцы с потерей слуха больше не будут ограничены в выборе технологий, функций и цен, доступных на рынке мобильных телефонов», — сказано в сообщении FCC.