В США выписали крупнейший штраф сотовому оператору

Нарушения, произошедшие в 2020 и 2021 годах, были связаны с техническими проблемами во время интеграции T-Mobile в Sprint. Компания заявила, что данные, к которым был получен доступ, относились к запросам правоохранительных органов, и подчеркнула, что эти данные никогда не покидали правоохранительные органы и были оперативно обработаны. Тем не менее, несанкционированный доступ и несвоевременная отчетность помешали CFIUS расследовать и смягчать потенциальные риски для «национальной безопасности США», пишут СМИ.

За последние 18 месяцев CFIUS вынес шесть штрафных санкций, значительно увеличив число своих правоприменительных действий по сравнению с предыдущими десятилетиями, отмечает Reuters.