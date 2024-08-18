В США выписали крупнейший штраф сотовому оператору

Опубликовано 18 августа 2024, 04:30
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В США выписали крупнейший штраф сотовому операторуНа 60 миллионов долларов за нарушения доступа к данным
Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) оштрафовал компанию T-Mobile на 60 миллионов долларов, что стало самым крупным штрафом на сегодняшний день, пишет Reuters. Штраф, выписанный в среду, стал результатом «неспособности T-Mobile предотвратить и сообщить о несанкционированном доступе к конфиденциальным данным».
Нарушения, произошедшие в 2020 и 2021 годах, были связаны с техническими проблемами во время интеграции T-Mobile в Sprint. Компания заявила, что данные, к которым был получен доступ, относились к запросам правоохранительных органов, и подчеркнула, что эти данные никогда не покидали правоохранительные органы и были оперативно обработаны. Тем не менее, несанкционированный доступ и несвоевременная отчетность помешали CFIUS расследовать и смягчать потенциальные риски для «национальной безопасности США», пишут СМИ.
За последние 18 месяцев CFIUS вынес шесть штрафных санкций, значительно увеличив число своих правоприменительных действий по сравнению с предыдущими десятилетиями, отмечает Reuters.