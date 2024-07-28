В США запретили таможенникам «просто так» досматривать смартфоны

Ранее суды разрешали обыски на границе в поисках контрабанды без ордера, но Моррисон подчеркнула, что данные мобильных телефонов оказывают большее влияние на частную жизнь по сравнению с физическим имуществом. В решении подчеркивается, что досмотр содержимого мобильного телефона сродни «чтению мыслей», что требует более строгих гарантий конфиденциальности.

Кроме того, в решении признаются последствия Первой поправки, особенно для журналистов, чьи конфиденциальные источники могут быть поставлены под угрозу в результате таких досмотров.