В США запретили таможенникам «просто так» досматривать смартфоны

Опубликовано 28 июля 2024, 08:15
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В США запретили таможенникам «просто так» досматривать смартфоныСравнили с “чтением мыслей”
В среду судья США Нина Моррисон вынесла решение, согласно которому досмотр мобильных телефонов на границе является «нестандартным» и требует наличия достаточных оснований и ордера, приравнивая его к более инвазивным обыскам из-за значительных последствий для частной жизни.
Ранее суды разрешали обыски на границе в поисках контрабанды без ордера, но Моррисон подчеркнула, что данные мобильных телефонов оказывают большее влияние на частную жизнь по сравнению с физическим имуществом. В решении подчеркивается, что досмотр содержимого мобильного телефона сродни «чтению мыслей», что требует более строгих гарантий конфиденциальности.
Кроме того, в решении признаются последствия Первой поправки, особенно для журналистов, чьи конфиденциальные источники могут быть поставлены под угрозу в результате таких досмотров.