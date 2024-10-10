В старших смартфонах HONOR появился поиск любой информации обводкой текста на экране

«Круг для поиска» позволяет пользователям искать информацию в интернете, обводя текст или объект на экране без необходимости переключаться между приложениями. По словам генерального директора HONOR Джорджа Чжао, смартфоны стали основным инструментом для поиска информации, переводов и покупок, а новая ИИ-функция, разработанная в сотрудничестве с Google, обеспечивает быстрый и удобный поиск при помощи простого жеста.

ИИ-технологии HONOR простираются далеко за рамки поиска. Magic V3 оснащен такими функциями, как ИИ-ластик, перевод в реальном времени и другие инструменты в заметках и не только.