В старших смартфонах HONOR появился поиск любой информации обводкой текста на экране

Опубликовано 10 октября 2024, 20:511 мин.
В старших смартфонах HONOR появился поиск любой информации обводкой текста на экранеИли картинки
HONOR запустил новую функцию на базе ИИ «Круг для поиска» для тончайшего складного смартфона Magic V3, а также для смартфонов серии HONOR 200, известных своей портретной съемкой.
«Круг для поиска» позволяет пользователям искать информацию в интернете, обводя текст или объект на экране без необходимости переключаться между приложениями. По словам генерального директора HONOR Джорджа Чжао, смартфоны стали основным инструментом для поиска информации, переводов и покупок, а новая ИИ-функция, разработанная в сотрудничестве с Google, обеспечивает быстрый и удобный поиск при помощи простого жеста.
ИИ-технологии HONOR простираются далеко за рамки поиска. Magic V3 оснащен такими функциями, как ИИ-ластик, перевод в реальном времени и другие инструменты в заметках и не только.