В странной рекламе Samsung показала возможности своей 200-Мп камеры Galaxy S23 Ultra

В новом рекламном ролике компании на YouTube подробно рассказывается, как Samsung установила в одной из «наименее продвинутых фотобудок в городе» свой 200-мегапиксельный датчик. После того, как люди фотографируются в будке, их фото выводятся на гигантском рекламном щите на лондонской площади. Так компания демонстрирует разрешение и детализированность снимков.