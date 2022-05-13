В театре установили камеры ради поимки пытающихся записать обнаженные сцены зрителей

Ранее они требовали использовать чехлы Yondr, которые можно открыть лишь с помощью специальных магнитов.

Теперь представитель театра сообщил Deadline и New York Times, что они установили новую инфракрасную камеру, направленную на зрителей и контролируемую охраной, чтобы видеть, не пытается ли кто-нибудь использовать записывающее устройство.

Директор по производству Second Stage Питер Дин сказал Times, что новая система добавляет возможности наведения, наклона и масштабирования к существующим мерам, так что они могут сосредоточиться на одном человеке и посмотреть, действительно ли он замышляет что-то нехорошее.