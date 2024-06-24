В телефонах Google Pixel появится функция предупреждения о перегреве устройства

Функция запускает уведомления при достижении критической температуры, начиная с 49 градусов Цельсия, советуя пользователям предпринять такие действия, как избегание прямых солнечных лучей и закрытие приложений, потребляющих энергию аккумулятора.

При повышении температуры до 52 градусов Цельсия автоматически активируются более агрессивные меры, такие как троттлинг и отключение 5G. В экстремальных случаях, когда температура приближается к 55 градусам Цельсия, пользователи получают предупреждение, а вскоре устройство отключится, чтобы предотвратить вред.