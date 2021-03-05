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В тесте производительности смартфонов появился новый рекордсмен
Его протестировали ещё до анонса
Ещё до анонса, который намечен на 10 марта, в китайском бенчмарке Master Lu появились результаты теста производительности смартфона ASUS ROG Phone 5. Он стал рекордсменом теста.
Команда Master Lu сама опубликовала результаты в китайской соцести Weibo. Тестировался смартфон с модельным номером ASUS_I005DB. Уже известно, что под этим номером скрывается ASUS ROG Phone 5. Устройство набрало 947 284 балла.
Команда Master Lu заявила, что это лучший результат среди смартфонов. ASUS ROG Phone 5 его достиг благодаря 18 ГБ оперативной памяти. Конкретно по этому параметру смартфон набрал 133 998 баллов.
Бенчмарк также раскрыл некоторые характеристики ROG Phone 5. А точнее подтвердил. Известно, что смартфон получил процессор Snapdragon 888, экран разрешением 2448×1080 пикселей, поддержку 65-Вт быстрой зарядки.