В тесте производительности смартфонов появился рекордсмен

К сожалению, AnTuTu не раскрывает каких-либо характеристик устройства. Тем не менее, известно, что OPPO Find X3 получит 6,7-дюймовый экран с частотой обновления изображения 120 Гц. По слухам, у смартфона будет тройная основная камера с главным 50-Мп датчиком Sony IMX766, 13-Мп телефото с двукратным оптическим зумом, а также с 3-Мп макрокамерой. Питать аппарат будет аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Ожидается поддержка 65-Вт зарядки.