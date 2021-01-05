Телефоны
Сегодня 10:51
В тесте производительности смартфонов появился рекордсмен
Модель OPPO
В первом квартале 2021 года ожидается презентация новой линейки флагманских смартфонов OPPO Find X3. Уже известно, что устройства будут работать на процессоре Snapdragon 888. Сегодня один из смартфонов появился в бенчмарке AnTuTu и похвастался высочайшим результатом в тесте производительности.
В базе данных AnTuTu OPPO Find X3 с модельным номером OPPO PEEM00 набрал 771 491 балл. Это наиболее высокий результат среди смартфонов.
mysmartprice
К сожалению, AnTuTu не раскрывает каких-либо характеристик устройства. Тем не менее, известно, что OPPO Find X3 получит 6,7-дюймовый экран с частотой обновления изображения 120 Гц. По слухам, у смартфона будет тройная основная камера с главным 50-Мп датчиком Sony IMX766, 13-Мп телефото с двукратным оптическим зумом, а также с 3-Мп макрокамерой. Питать аппарат будет аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Ожидается поддержка 65-Вт зарядки.