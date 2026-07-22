В тестовой версии iOS 27 нашли намёки на складной iPhone Ultra

В коде встречаются фразы вроде «батареи этого iPhone работают в штатном режиме» или «состояние батарей этого iPhone значительно ухудшилось». Также есть упоминание о том, что «одна из батарей» определена как «неоригинальная».

Для пользователей Android напомним, что Apple не выпускала iPhone с несколькими аккумуляторами. Все текущие модели имеют одну. Вот тут-то и вспоминаются слухи о складной iPhone Ultra, внутри которого и будут две батареи.

Конечно, это лишь косвенные намёки. Ждём осенней презентации серии iPhone 18.