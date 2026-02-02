В тонкий смартфон iQOO 15R уместят аккумулятор на 7600 мАч

Ожидается, что телефон поступит в продажу по цене ниже $550. При этом он будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 5.

Производитель также обещает долгую поддержку: четыре крупных обновления Android и шесть лет обновлений безопасности. Для игр телефон получит специальные технологии.

По данным источников, iQOO 15R будет оснащён основной камерой на 200 мегапикселей. Экран — OLED 144 Гц. Также ожидается быстрая зарядка мощностью 100 Вт.

Официальная презентация смартфона запланирована на 24 февраля.