В Турции до 100 000 рублей возросла регистрация иностранных телефонов

Эта плата взимается, если человек привозит смартфон из-за границы для использования в Турции. Регистрацию необходимо пройти в течение 120 дней с момента ввоза устройства. Без оплаты этого сбора телефон перестанет работать в турецких сетях по истечении четырёх месяцев.

Изначально в целом планировалось повысить сбор на 25,5%, президентским решением коэффициент переоценки для налогов и пошлин был снижен до 18,95%.

С учётом сбора iPhone, купленный, например, в Германии, обойдётся почти на 25 000 лир (около 45 000 рублей) дороже, чем при покупке в самой Турции.