В Турции до 100 000 рублей возросла регистрация иностранных телефонов

В Турции до 100 000 рублей возросла регистрация иностранных телефоновРезко выросла цена
Турецкие власти установили плату за регистрацию IMEI-кода импортных телефонов на 2026 год. Теперь она составляет 54 258 турецких лир (около 100 000 рублей по текущему курсу).
Эта плата взимается, если человек привозит смартфон из-за границы для использования в Турции. Регистрацию необходимо пройти в течение 120 дней с момента ввоза устройства. Без оплаты этого сбора телефон перестанет работать в турецких сетях по истечении четырёх месяцев.
Изначально в целом планировалось повысить сбор на 25,5%, президентским решением коэффициент переоценки для налогов и пошлин был снижен до 18,95%.
С учётом сбора iPhone, купленный, например, в Германии, обойдётся почти на 25 000 лир (около 45 000 рублей) дороже, чем при покупке в самой Турции.