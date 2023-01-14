В ведре для крылышек: Vivo выпустила KFC-смартфон

Vivo решил так сделать, чтобы поддержать шутки в интернете о том, что цвет дизайн смартфона X90 похож на фирменный стиль KFC.

Помимо упаковки и смартфона пользователь получит переноску для кота с окном в виде ведра, картхолдер, ремень для ведра, а также годовой абонемент на бесплатную еду в KFC. Набор вышел ограниченной партией — 100 штук. Получить смартфон можно в ходе конкурса, который проводится, к сожалению, только в Китае.