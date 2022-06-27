В виде чашки кофе: Samsung выпустила необычные чехлы для своих гаджетов

Почти все чехлы сделаны из силикона и украшены знаменитым логотипом Starbucks в зелёно-белом цвете. Все корпуса либо белые, либо в оттенках зелёного.

Помимо стандартного дизайна корпуса кейса для Galaxy Buds 2, компании разработали аксессуар в форме кофейной кружки с изображением знаменитого латте-арта в форме сердца на верхней части. Также в коллекции есть необычный чехол для смартфона с изображением чека.