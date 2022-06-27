В виде чашки кофе: Samsung выпустила необычные чехлы для своих гаджетов

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В виде чашки кофе: Samsung выпустила необычные чехлы для своих гаджетовВ сотрудничестве со Starbucks
Samsung в сотрудничестве со Starbucks выпустила коллекцию экологичных чехлов для смартфонов Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra и наушников Galaxy Buds 2.
Почти все чехлы сделаны из силикона и украшены знаменитым логотипом Starbucks в зелёно-белом цвете. Все корпуса либо белые, либо в оттенках зелёного.
Помимо стандартного дизайна корпуса кейса для Galaxy Buds 2, компании разработали аксессуар в форме кофейной кружки с изображением знаменитого латте-арта в форме сердца на верхней части. Также в коллекции есть необычный чехол для смартфона с изображением чека.
К сожалению, чехлы в стиле Starbucks будут доступны только в Южной Корее с 28 июня. Об их выпуске за пределами страны ничего не известно.