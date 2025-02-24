В видеоутечке с Galaxy S25 Edge увидели и невыпущенный Pixel 9a

Pixel 9a замечен в утечке с Galaxy S25 Edge

Ранее на YouTube появилось видео, демонстрирующее Samsung Galaxy S25 Edge, но оно было быстро удалено. Однако энтузиасты успели увидеть на кадрах не только тончайший смартфон корейцев, но и черный Pixel 9a. Скриншоты, снятые до того, как видео исчезло, позволяют предположить, что это может быть окончательный вариант дизайна устройства Google.