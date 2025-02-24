В видеоутечке с Galaxy S25 Edge увидели и невыпущенный Pixel 9a

Опубликовано 24 февраля 2025, 05:151 мин.
В видеоутечке с Galaxy S25 Edge увидели и невыпущенный Pixel 9aPixel 9a замечен в утечке с Galaxy S25 Edge
Ранее на YouTube появилось видео, демонстрирующее Samsung Galaxy S25 Edge, но оно было быстро удалено. Однако энтузиасты успели увидеть на кадрах не только тончайший смартфон корейцев, но и черный Pixel 9a. Скриншоты, снятые до того, как видео исчезло, позволяют предположить, что это может быть окончательный вариант дизайна устройства Google.
© Alexis Garza
Pixel 9a выглядит минималистично, с почти плоским модулем камеры. Некоторые цветовые акценты могли бы сделать дизайн более интересным, но Google может предложить дополнительные цветовые варианты на старте продаж.
Выход Pixel 9a ожидается в марте.