В Vivo подтвердили, что смартфон X100 Ultra далеко не бюджетный

По слухам, X100 Ultra станет «вершиной» серии X100, известной своими камерами. Судя по утечкам, он превзойдет модели X100 и X100 Pro благодаря чипу Snapdragon 8 Gen 3, возможному перископическому телеобъективу на 200 МП, а также бескомпромиссному дисплею и аккумулятору.

В Интернете обсуждалась стартовая цена базовой модели — около 915 долларов, но комментарий представителя Vivo Хань Босяо на Weibo добавил лишь спекуляций. Когда один из пользователей сравнил цену X100 Ultra с Xiaomi 14 Ultra, Хан Босяо просто заявил, что X100 Ultra «не может быть дешевым».

Ожидается, что Vivo представит X100 Ultra вместе с X100s и X100s Pro в мае.