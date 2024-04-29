В Vivo подтвердили, что смартфон X100 Ultra далеко не бюджетный

Опубликовано 29 апреля 2024, 01:30
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В Vivo подтвердили, что смартфон X100 Ultra далеко не бюджетныйПремиум-характеристики для премиум-цены
Vivo умалчивает о цене своего грядущего флагмана X100 Ultra, но недавний комментарий менеджера по продукции Vivo позволяет предположить, что он не будет дешевым. Это соответствует ожиданиям от телефона, обладающего такими характеристиками.
По слухам, X100 Ultra станет «вершиной» серии X100, известной своими камерами. Судя по утечкам, он превзойдет модели X100 и X100 Pro благодаря чипу Snapdragon 8 Gen 3, возможному перископическому телеобъективу на 200 МП, а также бескомпромиссному дисплею и аккумулятору.
В Интернете обсуждалась стартовая цена базовой модели — около 915 долларов, но комментарий представителя Vivo Хань Босяо на Weibo добавил лишь спекуляций. Когда один из пользователей сравнил цену X100 Ultra с Xiaomi 14 Ultra, Хан Босяо просто заявил, что X100 Ultra «не может быть дешевым».
Ожидается, что Vivo представит X100 Ultra вместе с X100s и X100s Pro в мае.