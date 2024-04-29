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Телефоны
Опубликовано 29 апреля 2024, 01:30
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В Vivo подтвердили, что смартфон X100 Ultra далеко не бюджетный

Премиум-характеристики для премиум-цены
Vivo умалчивает о цене своего грядущего флагмана X100 Ultra, но недавний комментарий менеджера по продукции Vivo позволяет предположить, что он не будет дешевым. Это соответствует ожиданиям от телефона, обладающего такими характеристиками.
В Vivo подтвердили, что смартфон X100 Ultra далеко не бюджетный
© Ferra

По слухам, X100 Ultra станет «вершиной» серии X100, известной своими камерами. Судя по утечкам, он превзойдет модели X100 и X100 Pro благодаря чипу Snapdragon 8 Gen 3, возможному перископическому телеобъективу на 200 МП, а также бескомпромиссному дисплею и аккумулятору.

В Интернете обсуждалась стартовая цена базовой модели — около 915 долларов, но комментарий представителя Vivo Хань Босяо на Weibo добавил лишь спекуляций. Когда один из пользователей сравнил цену X100 Ultra с Xiaomi 14 Ultra, Хан Босяо просто заявил, что X100 Ultra «не может быть дешевым».

Ожидается, что Vivo представит X100 Ultra вместе с X100s и X100s Pro в мае.

Источник:Gizchina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#смартфон
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#Vivo
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#цена