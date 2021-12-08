В Xiaomi 12 «урежут» аккумулятор, но добавят более мощную быструю зарядку

Речь идёт об объёме аккумулятора новинки, который сократится с 4600 мАч в Mi 11 до 4500 мАч в Xiaomi 12. При этом быстрая зарядка станет ещё мощнее — 67 Вт против 55 Вт в прошлогодней модели.

Что интересно, всё те же инсайдеры приписывают Pro-версии новинки зарядку и вовсе на 120 Вт. Правда это или нет — узнаем уже через несколько недель.

Напомним, что по последним данным, вся линейка Xiaomi 12 получит чип Snapdragon 8 Gen 1 в качестве основы. О прочих отличиях между моделями станет известно уже во время самой презентации.