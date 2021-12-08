В Xiaomi 12 «урежут» аккумулятор, но добавят более мощную быструю зарядку

Телефоны
Сегодня в 15:59
1 мин.
В Xiaomi 12 «урежут» аккумулятор, но добавят более мощную быструю зарядкуИ это вряд ли кого-то по-настоящему расстроит
Уже 28 декабря от Xiaomi ждут анонса нового флагмана — Xiaomi 12. И, судя по всему, не обойдётся в этот раз и без определённого «даунгрейда».
Речь идёт об объёме аккумулятора новинки, который сократится с 4600 мАч в Mi 11 до 4500 мАч в Xiaomi 12. При этом быстрая зарядка станет ещё мощнее — 67 Вт против 55 Вт в прошлогодней модели.
Что интересно, всё те же инсайдеры приписывают Pro-версии новинки зарядку и вовсе на 120 Вт. Правда это или нет — узнаем уже через несколько недель.
Напомним, что по последним данным, вся линейка Xiaomi 12 получит чип Snapdragon 8 Gen 1 в качестве основы. О прочих отличиях между моделями станет известно уже во время самой презентации.
Источник: Gizmochina