В Xiaomi 12S Ultra нашли неактивированный процессор обработки изображений

На фотографии, опубликованной блогером, видно, что чип большой, и на него нанесен логотип Xiaomi. Ожидается, что Xiaomi объявит о чипе и его конкретных функциях после завершения адаптации программного обеспечения.

Некоторые пользователи Интернета отметили, что Xiaomi Surge C1 - это чип для обработки изображений, учитывая, что новый чип начинается с C2, он может быть итеративно обновленным чипом с такими же функциями.