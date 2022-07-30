В Xiaomi 12S Ultra нашли неактивированный процессор обработки изображений

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В Xiaomi 12S Ultra нашли неактивированный процессор обработки изображенийЕго могут подключить после адаптации программного обеспечения
Последний топовый флагман Xiaomi 12S Ultra был официально представлен 4 июля этого года. Устройство оснащено разработанным Xiaomi чипом быстрой зарядки P1 и чипом управления аккумулятором G1. Пару дней назад китайский блогер сообщил, что устройство оснащено еще одним новым чипом собственной разработки.
Блогер платформы Weibo под ником "Li Ang Ang A" сообщил, что после разборки модели Xiaomi 12S Ultra он обнаружил чип Xiaomi под номером C2-2214A027.
На фотографии, опубликованной блогером, видно, что чип большой, и на него нанесен логотип Xiaomi. Ожидается, что Xiaomi объявит о чипе и его конкретных функциях после завершения адаптации программного обеспечения.
Некоторые пользователи Интернета отметили, что Xiaomi Surge C1 - это чип для обработки изображений, учитывая, что новый чип начинается с C2, он может быть итеративно обновленным чипом с такими же функциями.