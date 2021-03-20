В Xiaomi Mi 11 Ultra установят огромный датчик камеры

Об этом сообщил другой надёжный инсайдер Digital Chat Station. По его словам, Xiaomi запланировала крупные релизы на март и апрель. Возможно, выйдут сразу два новых смартфона — Mi 11 Ultra и Mi 11 Pro.

Датчик GN2 формата 1/1.12” станет самым крупным сенсором, который мы увидим в смартфонах в 2021 году. Датчик характеризуется крупными пикселями размером 1,4 микрона. GN2 — это 50-мегапиксельный датчик. Он должен делать отличные снимки в условиях плохой освещённости.

Также ожидается, что оба смартфона — Mi 11 Ultra и Mi 11 Pro — получат перископную камеру с 48-Мп сенсором, а цифровой зум тут составит 120 крат. Третья камера тоже будет 48-Мп.