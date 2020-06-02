В Xiaomi прокомментировали слухи о новой версии концептуального Mi Mix Alpha

По поводу нового смартфона высказался заместитель генерального директора отдела маркетинга Xiaomi Сяо Цзан (Xiao Zang) на своей страничке в китайской соцсети Weibo. Он заявил, что версии Xiaomi Mi Mix Alpha на платформе Snapdragon 865 не существует.

Если концептуальное устройство когда-нибудь поступит в массовую продажу, то это будет Mi Mix Alpha с процессором Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.