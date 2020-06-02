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В Xiaomi прокомментировали слухи о новой версии концептуального Mi Mix Alpha
Он имеет опоясывающий экран
Ранее в сети появилась информация о том, что Xiaomi готовит к выходу новое поколение Mi Mix Alpha. Показали даже якобы изображение устройства, а также сообщили, что оно будет работать на процессоре Snapdragon 865. Теперь в Xiaomi прокомментировали слухи о новой версии концептуального Mi Mix Alpha.
По поводу нового смартфона высказался заместитель генерального директора отдела маркетинга Xiaomi Сяо Цзан (Xiao Zang) на своей страничке в китайской соцсети Weibo. Он заявил, что версии Xiaomi Mi Mix Alpha на платформе Snapdragon 865 не существует.
Если концептуальное устройство когда-нибудь поступит в массовую продажу, то это будет Mi Mix Alpha с процессором Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.