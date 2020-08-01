В Xiaomi рассказали, как часто люди меняют смартфоны

Глава компании поделился результатами исследования, которое гласит, что 23% пользователей меняют свои смартфоны раз в три года.

Цзюнь написал, что хочет, чтобы люди были «добрее к себе» и переходили на новые телефоны. Глава Xiaomi напомнил, что мобильные технологии быстро развиваются. Кроме того, современные смартфоны не только мощные, но и недорогие. К посту Цзюнь прикрепил изображение Redmi 9A, как бы намекая на недорогую модель.

В комментариях кто-то из пользователей отметил, что до сих пор ходит с моделью Mi 6 2017 года, доволен ею и не собирается менять.

Кстати, Redmi 9 недавно приехал в Россию — цены на него начинаются с 11 990 рублей.