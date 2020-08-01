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Сегодня 17:37
В Xiaomi рассказали, как часто люди меняют смартфоны
Но советуют делать это почаще
Глава Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) рассказал, как часто люди меняют смартфоны. Кажется, он недоволен статистикой.
Глава компании поделился результатами исследования, которое гласит, что 23% пользователей меняют свои смартфоны раз в три года.
Цзюнь написал, что хочет, чтобы люди были «добрее к себе» и переходили на новые телефоны. Глава Xiaomi напомнил, что мобильные технологии быстро развиваются. Кроме того, современные смартфоны не только мощные, но и недорогие. К посту Цзюнь прикрепил изображение Redmi 9A, как бы намекая на недорогую модель.
В комментариях кто-то из пользователей отметил, что до сих пор ходит с моделью Mi 6 2017 года, доволен ею и не собирается менять.
Кстати, Redmi 9 недавно приехал в Россию — цены на него начинаются с 11 990 рублей.