В Xiaomi заявили, что Huawei потеряла 80 млн пользователей

По словам Лу Вейбинга, президента Xiaomi Group, Huawei потерял около 80 миллионов своих клиентов из-за санкций. Из этих пользователей якобы 50 миллионов перешли к Xiaomi, 20 миллионов — к Apple, а остальные 10 миллионов — к Honor.