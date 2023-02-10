В Xiaomi заявили, что Huawei потеряла 80 млн пользователей

14:22, 10 февраля 2023
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В Xiaomi заявили, что Huawei потеряла 80 млн пользователей50 млн из них якобы ушли к Xiaomi
Из-за санкций, наложенных на Huawei, компания столкнулась с резким спадом в бизнесе смартфонов. Теперь руководитель Xiaomi рассказал, какие бренды воспользовались этой ситуацией.
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По словам Лу Вейбинга, президента Xiaomi Group, Huawei потерял около 80 миллионов своих клиентов из-за санкций. Из этих пользователей якобы 50 миллионов перешли к Xiaomi, 20 миллионов — к Apple, а остальные 10 миллионов — к Honor.