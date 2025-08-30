В японском городе предложили ограничить использование смартфонов 2 часами в день

Опубликовано 30 августа 2025, 09:451 мин.
В японском городе предложили ограничить использование смартфонов 2 часами в деньЖителям города в Японии предложили ограничить использование смартфонов 2 часами в день
Мэр города Тоёакэ (около 68 тысяч жителей) предложил ограничить использование смартфонов для всех горожан до двух часов в день. Исключение сделают для работы, учёбы и занятий спортом. По словам властей, цель инициативы — обратить внимание на проблему зависимости от телефонов.
Мэр Масафуми Коки подчеркнул, что речь идёт не о строгом законе, а скорее о рекомендации. Наказаний за превышение лимита не будет. Также документ предусматривает «комендантский час» для детей: до 9 вечера — для младших школьников и до 10 вечера — для подростков.
Однако идея встретила сопротивление. В мэрию поступило около 125 звонков и писем, и 80% из них были против. Жители жалуются на ограничение свободы и сомневаются в необходимости такого шага. Тем не менее нашлись и сторонники, которые считают, что “смартфонозависимость” — реальная проблема.