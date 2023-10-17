В Южной Корее арестовали бывшего сотрудника Samsung за слив разработок Китаю

Сумма, в которую оценили технологические секреты, составляет $300 млн, или 340 млрд вон, а за сливами долгое время следила Национальная разведывательная служба (NIS) — корейский аналог ЦРУ. Сотрудник действовал в сговоре с ещё несколькими исследователями Samsung Display, которых осудили в 2021 году. Он также долгое время работал на китайскую компанию.

Несколько лет бывший сотрудник скрывался в Китае. Но в итоге его арестовали по обвинению в разглашении коммерческой тайны в соответствии с антимонопольным законодательством Южной Кореи.