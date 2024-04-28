Ваш телефон быстро разряжается? Попробуйте повторить эти шаги

Ваш телефон быстро разряжается? Попробуйте повторить эти шагиКак сделать так, чтобы телефон не разряжался быстро
Почему ваш аккумулятор быстро разряжается? Несколько виновников могут сократить время автономной работы вашего телефона. Несколькими главными делится Gizchina: яркая подсветка, прожорливые фоновые приложения, GPS, постоянный поток уведомлений, а может и устаревшие приложения, которые сами по себе потребляют больше энергии устройства.
Теперь, когда известна суть недуга, можно понять, как ему противостоять.
- Блокировщик фоновых приложений — ключевая стратегия. Используйте встроенные функции телефона, чтобы ограничить фоновую активность приложений, которые вы не используете активно.
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Проверьте разрешения приложений и отмените доступ, который не является строго необходимым. Действительно ли музыкальному приложению нужен доступ к вашему местоположению?
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Во многих приложениях есть функции, которые вам не нужны. Отключите такие функции, как фоновое обновление, в приложениях, которые в них не нуждаются.
- Используйте инструменты мониторинга батареи телефона, чтобы выявить приложения, расходующие больше всего энергии. Некоторые телефоны позволяют ограничить использование энергии для приложений, потребляющих много энергии. Это может значительно продлить срок службы батареи.