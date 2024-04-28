Ваш телефон быстро разряжается? Попробуйте повторить эти шаги

Почему ваш аккумулятор быстро разряжается? Несколько виновников могут сократить время автономной работы вашего телефона. Несколькими главными делится Gizchina: яркая подсветка, прожорливые фоновые приложения, GPS, постоянный поток уведомлений, а может и устаревшие приложения, которые сами по себе потребляют больше энергии устройства.

Теперь, когда известна суть недуга, можно понять, как ему противостоять.

- Блокировщик фоновых приложений — ключевая стратегия. Используйте встроенные функции телефона, чтобы ограничить фоновую активность приложений, которые вы не используете активно.

Проверьте разрешения приложений и отмените доступ, который не является строго необходимым. Действительно ли музыкальному приложению нужен доступ к вашему местоположению?

Во многих приложениях есть функции, которые вам не нужны. Отключите такие функции, как фоновое обновление, в приложениях, которые в них не нуждаются.

- Используйте инструменты мониторинга батареи телефона, чтобы выявить приложения, расходующие больше всего энергии. Некоторые телефоны позволяют ограничить использование энергии для приложений, потребляющих много энергии. Это может значительно продлить срок службы батареи.