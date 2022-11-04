Ваш телефон хорош не только в просмотре видео, но и в проверке безопасности мостов

"Основной вывод заключается в том, что информация о структурном здоровье мостов может быть извлечена из данных акселерометра, собранных смартфоном", - говорит Карло Ратти, директор лаборатории MIT Sensable City Laboratory и соавтор новой статьи.

Исследование проводилось, в частности, на мосту Золотые Ворота. Исследование показало, что мобильные устройства могут собирать такую же информацию о колебаниях моста, как и стационарные датчики. Исследователи также подсчитали, что в зависимости от возраста автомобильного моста мониторинг с помощью мобильных устройств может увеличить срок службы конструкции на 15-30 процентов.

"Эти результаты позволяют предположить, что массовые и недорогие наборы данных, собранные с помощью смартфонов, могут сыграть важную роль в мониторинге состояния существующей транспортной инфраструктуры", - пишут авторы в своей новой работе.