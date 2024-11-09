Вашему iPhone не хватало прожектора сзади: Harlowe Sol 5 это исправляет

Sol 5 предлагает больше гибкости, чем другие подобные устройства. Лампочка прикрепляется к магнитному кронштейну с выдвижной рукой, которая поворачивается на 180 градусов, давая полный контроль над углом света. Также её можно использовать как самостоятельный источник света.

В стандартном режиме яркость составляет 200 люмен, но есть и временный режим усиления до 360 люмен на 30 секунд. Яркость и цветовую температуру можно регулировать от 2700K (теплый) до 6500K (холодный). Встроенный аккумулятор ёмкостью 1000 мАч позволяет работать при максимальной яркости до 1 часа 24 минут.