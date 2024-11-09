Вашему iPhone не хватало прожектора сзади: Harlowe Sol 5 это исправляет

Опубликовано 09 ноября 2024, 15:451 мин.
Вашему iPhone не хватало прожектора сзади: Harlowe Sol 5 это исправляетВсего за 80 долларов
Harlowe выпустила прожектор на магните для iPhone. Harlowe представила новый аксессуар Sol 5 для iPhone, который в теории улучшает качество фотографий. Светильник, совместимый с MagSafe, стоит 79 долларов и прикрепляется к вашему iPhone.
© Harlowe
Sol 5 предлагает больше гибкости, чем другие подобные устройства. Лампочка прикрепляется к магнитному кронштейну с выдвижной рукой, которая поворачивается на 180 градусов, давая полный контроль над углом света. Также её можно использовать как самостоятельный источник света.
В стандартном режиме яркость составляет 200 люмен, но есть и временный режим усиления до 360 люмен на 30 секунд. Яркость и цветовую температуру можно регулировать от 2700K (теплый) до 6500K (холодный). Встроенный аккумулятор ёмкостью 1000 мАч позволяет работать при максимальной яркости до 1 часа 24 минут.