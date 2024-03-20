«Веб-вздутие»: сайты стали загружать слишком много данных, телефоны страдают

Кто виноват? «Веб-вздутие» (Web Bloat), когда веб-сайты загружают огромное количество данных (некоторые превышают 21 МБ), гораздо больше, чем требуется для отображения основного контента. Это приводит к нагрузке телефонов, способных работать с такими требовательными играми, как PUBG Mobile (которая на некоторых бюджетных устройствах идет с частотой 40 кадров в секунду).

Danluu.com измерила, сколько времени требуется различным сайтам для отображения их основного контента (Largest Contentful Paint или LCP) на разных устройствах. Шокирует тот факт, что некоторые популярные сайты, такие как Quora и соцсети, работали значительно хуже, чем полноценные игры. Особенно пострадали телефоны начального уровня, распространенные в развивающихся регионах. Телефон, на котором безупречно работает PUBG Mobile, может не справиться даже с прокруткой ленты социальных сетей из-за «раздутости» веб-страниц.

В полном тексте отчета вы найдете более подробную информацию, в том числе цитаты разработчиков, обеспокоенных этой растущей проблемой. Но ясно одно: веб-сайты должны быть оптимизированы, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех пользователей, независимо от их устройства, отмечают эксперты.