Великобритания хочет запретить защищенные от взлома смартфоны

Эта мера призвана помочь правоохранительным органам страны в борьбе с организованной преступностью и теми, кто ей способствует, однако эксперты по гражданским свободам заявили Motherboard, что предложение может затронуть разные формы защищенной связи: "на данный момент предложение правительства выглядит расплывчатым и слишком широким. Хотя в нем говорится, что положения "не будут применяться к имеющимся в продаже мобильным телефонам и доступным на них приложениям для обмена зашифрованными сообщениями", трудно понять, как это не приведет к тому, что под удар попадут устройства, ежедневно используемые правозащитниками, протестующими и практически всеми, кто хочет сохранить свои данные в безопасности", - сообщил Motherboard Иоаннис Кувакас, старший юрист и помощник главного юрисконсульта британской активистской организации Privacy International.