Вентилятор, 8500 мА·ч, до 1 ТБ памяти: Redmi K90 Max представили

Аппарат работает на MediaTek Dimensity 9500. Объём оперативной памяти — до 16 ГБ, встроенной — до 1 ТБ. Для охлаждения используется испарительная камера площадью 6000 мм² и небольшой вентилятор. При этом смартфон защищён от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69.

Экран — 6,83 дюйма, AMOLED, частота обновления 165 Гц, пиковая яркость до 3500 нит. В экран встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Камеры: основная на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией и сверхширокоугольная на 8 мегапикселей.