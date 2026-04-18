«Верность бренду» у владельцев iPhone достигла рекорда

Опубликовано 18 апреля 2026, 16:421 мин.
«Верность бренду» у владельцев iPhone достигла рекордаПользователи Android чаще переходят на Apple
Опрос более 5000 владельцев смартфонов в США показал: пользователи iPhone стали ещё преданнее своей марке. Сейчас 96,4% владельцев iPhone при следующей покупке снова выберут устройство Apple. В 2019 году таких было 90,5%.
При этом пользователи Android в 3,7 раза чаще готовы перейти на iPhone, чем наоборот. 13,6% владельцев Android-смартфонов планируют при следующей замене телефона купить iPhone. Среди владельцев iPhone перейти на Android собираются только 3,6%.
Почему люди остаются с iPhone? 60,8% просто предпочитают iOS, 17,4% не хотят терять покупки и экосистему Apple, также называли «надёжность», «простоту использования» и «доверие к защите личных данных».
А кто уходит с iPhone на Android, делают это в основном из-за цены.