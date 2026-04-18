«Верность бренду» у владельцев iPhone достигла рекорда

При этом пользователи Android в 3,7 раза чаще готовы перейти на iPhone, чем наоборот. 13,6% владельцев Android-смартфонов планируют при следующей замене телефона купить iPhone. Среди владельцев iPhone перейти на Android собираются только 3,6%.

Почему люди остаются с iPhone? 60,8% просто предпочитают iOS, 17,4% не хотят терять покупки и экосистему Apple, также называли «надёжность», «простоту использования» и «доверие к защите личных данных».

А кто уходит с iPhone на Android, делают это в основном из-за цены.