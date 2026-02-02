Весной выйдет аксессуар RetroVa, превращающий iPhone в профессиональную камеру

Опубликовано 02 февраля 2026, 17:091 мин.
Весной выйдет аксессуар RetroVa, превращающий iPhone в профессиональную камеруС мощным зумом
RetroVa представила т.н. «кит» для съёмок на iPhone. Комплект состоит из чехла-рукоятки с кнопками спуска и зума, как на фотоаппарате.
© RetroVa
В более дорогой версии есть дополнительный объектив. В паре с камерой iPhone 17 Pro он даёт 10-кратное оптическое приближение, а с iPhone 16 Pro — до 12-кратного.
Среди других функций — слот для карты памяти microSD и специальное приложение с ручными настройками.
Проект собрал нужную сумму на Kickstarter ($91 639), поставки планируются весной 2026 года. Несмотря на риски, присущие краудфандингу, RetroVa — интересный вариант для пользователей iPhone, которые хотят больше контроля и возможностей, не покупая новую технику.
Максимальный набор пока что стоит 184 доллара.