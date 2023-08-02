Вице-президент Apple объяснил минусы съемных батарей в iPhone

Тернус заявил, что Apple стремится обеспечить безопасный и эффективный способ замены батарей в случае необходимости. Однако он отметил, что необходимо найти баланс между ремонтопригодностью и долговечностью. Хотя легко заменяемые батареи повысят ремонтопригодность, они могут снизить общую долговечность устройства.

Он подчеркнул, что компания Apple использует подход к обеспечению ремонтопригодности, делая акцент на легкодоступности компонентов, которые чаще всего нуждаются в ремонте, например, экрана. Тернус также отметил, что компания сотрудничает с поставщиками услуг по всему миру, чтобы обеспечить клиентам быструю и удобную замену батарей.

Поэтому, если сменные батареи и появятся в смартфонах Apple, то для этого компании придется постараться, чтобы сохранить тот же уровень долговечности устройств.