Вице-президент Apple объяснил минусы съемных батарей в iPhone

Вице-президент Apple объяснил минусы съемных батарей в iPhoneОни испортят ремонтопригодность и «выживаемость» устройств
В интервью немецкому YouTube-каналу ORBIT старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус рассказал о съемных аккумуляторах в iPhone. Интервью произошло на фоне новых законов ЕС, которые впредь будут требовать от производителей смартфонов устанавливать сменные аккумуляторы.
Тернус заявил, что Apple стремится обеспечить безопасный и эффективный способ замены батарей в случае необходимости. Однако он отметил, что необходимо найти баланс между ремонтопригодностью и долговечностью. Хотя легко заменяемые батареи повысят ремонтопригодность, они могут снизить общую долговечность устройства.
Он подчеркнул, что компания Apple использует подход к обеспечению ремонтопригодности, делая акцент на легкодоступности компонентов, которые чаще всего нуждаются в ремонте, например, экрана. Тернус также отметил, что компания сотрудничает с поставщиками услуг по всему миру, чтобы обеспечить клиентам быструю и удобную замену батарей.
Поэтому, если сменные батареи и появятся в смартфонах Apple, то для этого компании придется постараться, чтобы сохранить тот же уровень долговечности устройств.