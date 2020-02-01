Видео подтвердило, что новый Xiaomi Poco X2 — переименованная старая модель

Poco X2 должен стать первым смартфоном бренда. В сети уже ходили слухи о том, что под новым именем будет выпущено старое устройство. И вот появилось доказательство этому.

В тизере, опубликованном в Twitter-аккаунте, видно некоторые детали смартфона. Из видео понятно, что аппарат получит фиолетовый цвет. Тот факт, что это, на самом деле, Redmi K30, выдаёт сканер отпечатков пальцев, установленный сбоку смартфона и выглядящий как дополнительная кнопка. Да и камера аппарата выглядит слишком узнаваемо.

То, что Xiaomi решит выпустить переименованный Redmi K30, было ожидаемо. В Индии этот смартфон так и не вышел, а Poco X2, очевидно, будет ориентирован именно на этот рынок.