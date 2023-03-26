Видео показало, как Apple усложнила любой ремонт iPhone 14 Pro Max

Устройство, которое получил блогер, было разбито как спереди, так и сзади, но внутренние компоненты были целы, а значит, его можно было разобрать практически без проблем. К сожалению, собственные решения Apple сделали этот демонтаж почти невозможным.

Ютубер посетовал, что компоненты iPhone 14 Pro Max удерживаются не одним винтом, а несколькими разными. Существует также большое количество крошечных кусочков, которые необходимо удалить или осторожно оторвать. Все эти детали в итоге полностью покрывают довольно большой магнитный коврик. Блогер сказал, что он определённо потерял бы некоторые из этих компонентов, если бы у него не было этого коврика.