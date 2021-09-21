Видео с распаковкой iPhone 13 Pro Max попало в сеть до начала продаж смартфона

Телефоны
Сегодня в 13:51
1 мин.
Видео с распаковкой iPhone 13 Pro Max попало в сеть до начала продаж смартфонаМожно оценить новую коробку
Автор YouTube-канала SalimBaba Technical опубликовал распаковку iPhone 13 Pro Max, хотя продажи смартфонов должны начаться 24 сентября.
В руках блогера оказались три коробки с айфонами. Это были модели в светлом корпусе. Сама коробка оказалась чёрной и действительно без упаковочной плёнки — Apple от неё отказалась из заботы об окружающей среде. Целостность упаковки теперь гарантируют специальные стикеры.
Коробка получилась довольно компактной. Помимо смартфона в ней есть зарядный кабель Lightning и документация с аксессуарами. Никакого адаптера питания, как и у iPhone 12, тут нет.
Напомним, в России цены на iPhone 13 Pro Max начинаются со 109 990 рублей. Оформить предзаказ на смартфон в стране можно будет с завтрашнего дня, 22 сентября.