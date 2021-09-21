Видео с распаковкой iPhone 13 Pro Max попало в сеть до начала продаж смартфона

Коробка получилась довольно компактной. Помимо смартфона в ней есть зарядный кабель Lightning и документация с аксессуарами. Никакого адаптера питания, как и у iPhone 12, тут нет.

Напомним, в России цены на iPhone 13 Pro Max начинаются со 109 990 рублей. Оформить предзаказ на смартфон в стране можно будет с завтрашнего дня, 22 сентября.