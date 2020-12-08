Вирусы научились передавать через внешние аккумуляторы для смартфонов

Эксперты по кибербезопасности рассказали, что заражённые внешние аккумуляторы могут выполнять две задачи. Первая — украсть личные данные со смартфона, в том числе фото, видео, сообщения и т.д. Вторая — встроить троянца или другую вредоносную программу. Это ПО может воровать данные с устройства в течение длительного времени, загружать рекламу и даже управлять аппаратом.

Лучший способ избежать проблем — не пользоваться общими пауэрбанками, особенно в общественных местах. Также пользователям Android-смартфонов советуют не включать режим разработчика (Developer Mode), так как устройство в таком режиме более уязвимо к атакам.